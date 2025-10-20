“Vangjush Dako është arratisur, në drejtim të paditur”, Deklarata e FORTË e Berishës: Tritolin ia vendosi…
Kryetari i PD-së, Sali Berisha ka zhvilluar këtë të hënë një konferencë për mediat, nga ku ka hedhur akuza të forta ndaj ish-kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako.
Lideri demokrat u shpreh se Dako është arratisur nga vendi dhe nuk dihet se ku ndodhet. Më tej, sipas ish-kryeministrit, Aldo Avdyli është personi që ka vendosur tritol në makinë e Dakos, për shkak të prishjes së raporteve mes tyre.
“Gjushi sipas të dhënave është larguar nga vendi në drejtim të paditur. I bëj thirrje të tregojë vendin ku ndodhet. Tani po përdoret policia nga bandat për eliminimin e njëra tjetrës. Ju kujtohet kur u vendos tritoli në makinën e Gjushit.
Tritolin Gjushit ja vendosi Aldo Avdyli, i cili i thotë se tritoli është vetëm paralajmërim, se ti që me kë kërkuar të bëj këtë e atë, unë ti kam plotësuar, të të jap votat që do, ti kam dhënë.
Ju tani mbroni Elvis Docin dhe nuk pyesni më për mua. Sipas qytetarit dixhital këto fjalë Aldo Avdyli ia ka thënë dhe një Bujar Bujar, është nën drejtor i Policisë së Durrësit. Kjo është arsyeja pse u arrestua Aldo Avdyli.”– tha Berisha.
Kujtojmë se Vangjush dako përfundoi dënimin e tij 2 vite e tetë muaj burgim, i akuzuar për shpërdorim detyre në dy episode.