"Më inspironte, ishte muza ime"/ G Bani pranon për herë të parë se është i dashuruar me Danjën!

G Bani ka pranuar se ka qenë i dashuruar me Danjën. Teksa ishte i ftuar në ‘Wake up’ pranoi se kur ishte në show, kishte ndjenja, por tani jo më.

Pyetja- Për kë thua që do të merrte malli?

G Bani- Do më merrte malli për Danjën. Isha i dashuruar kokë e këmbë me të. Tani nuk jam më. Reflektoj dhe shikoj shumë shpejt se çfarë po ndodh. Jam i dashuruar me të qenit në dashuri. Më inspironte, ishte muza ime, e ushqeja unë këtë gjë. Dola nga dashuria shumë shpejt.

Pyetja- Ke pasur komunikim me Redin, të dashurin e Danjës?

G Bani-Nuk kam pasur komunikim. Ai ka kontaktuar familjarë të mitë dhe ka kërkuar që të mbarojë kjo gjë. Ka qenë komunikim njerëzor, korrekt. Të ishte ndryshe, do ishte marr vesh.