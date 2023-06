Martohen sot Klea Huta dhe Elgit Doda: Zbulohen detajet e dasmës

Klea Huta dhe Elgit Doda do të kurorëzojnë dashurinë e tyre sot në një dasmë me familjarë dhe miq.

Revista Class zbulon se dasma është konceptuar afër natyrës, në jug të vendit, për lidhjen që kanë të dy me bregdetin shqiptar.

“Dasma do jetë stil vintage, duke respektuar natyrën e jugut të Shqipërisë. Pjesë e dekorit do jenë lulet e ullirit që është pema mesdhetare tipike e asaj zone,” shkruan Class. “Dekori do përbëhet nga lule të bardha, Delphinium dhe luledele të vogla.”

Pas celebrimit, do të realizohet një darkë pjesë e të cilës do jenë familjarë e miq të çiftit, mes të cilëve edhe figura publike.

Në janar 2020, të veshur si nuse dhe dhëndër, Klea dhe Elgiti realizuan një set fotografik në shkretëtirën Agafay, Marrakesh, Marok. Për shkak të pandemisë, dasma – siç duket e planifikuar tre vite më parë – u shty në një moment tjetër.

Historia e tyre e dashurisë nisi rreth shtatë vjet më parë, kur bashkëpunuan për këngën “Amla”. Ata janë prindër të një djali, Krid.