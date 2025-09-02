LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"Lidhje me ministra shqiptarë e kosovarë". Çfarë u zbulua në mesazhet e Evi Kokalarit për Bleona Qeretin

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 13:28
Showbiz

"Lidhje me ministra shqiptarë e kosovarë". Çfarë

Padia e këngëtares Bleona Qereti ndaj aktivistes shqiptaro-amerikane Evi Kokalari u diskutua ne Top News.

Nderkohe aty janë zbardhur disa pjesë të padisë 2 mln dollarëshe, akuza për spekulime rozë me politikanë të lartë.

Gazetarja Aida Topalli: Dikur kanë qenë mikesha apo të njohura goxha me njëra-tjetrën, sic është shkruar në padi. Mesa duket kjo miqësi nuk ka vajtur mirë.

Më 14 gusht Qereti çoi një padi në Gjykatën e Lartë të Nju Jorkut ku Kokalari të japë një dëmshpërblim për shpifje në lidhje me deklarata që Kokalari kohët e fundit në rrjete sociale, ka pasur akuza për disa thënie të Bleona Qeretit, për lidhje të saj me ministra shqiptarë e kosovarë, apo dhe biseda.

Sipas avokatëve asnjë nga këto biseda nuk janë të vërteta.

Edhe dalja e bisedave private të njëra me tjetrën, është diçka imorale. Personalisht i jap të drejtë Bleona Qeretit.

Pretendimet janë të shumta. Duhet parë dhe një reagim i Kokalarit lidhur me këtë padi. Mësuam që Kokalari është një pronare e një biznesi në Nju Jork.

Këto deklarata të bëra nga Kokalari kanë ndikuar në marrëveshjet që Bleona Qereti ka në Shtetet e Bashkuara sipas avokateve,” tha Topalli.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion