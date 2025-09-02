LEXO PA REKLAMA!

Dy standardet e KQZ, në zgjedhje mohoi problemet me zarfet, tani thotë "po verifikojmë nëse DHL zbatoi kontratën"

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 13:17
Politikë

Dy standardet e KQZ, në zgjedhje mohoi problemet me zarfet, tani thotë

Dita e sotme ka nisur me nje lajm ku thuhej se kompania DHL e cila shperndau jashte Shqiperise fletet e votimit per votimin e qytetareve shqiptare ne diaspore, nuk ka marre ende pagesen prej rreth 9 milione eurosh.

Pas ketij lajmi te pare, KQZ ka reaguar për Top Channel lidhur me mospagesën e kompanisë postare, duke pranuar se ne fakt fatura nuk eshte ekzekutuar ende pasi eshte ne proces kjo ceshtje.

“Ju informojmë se, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka disbursuar ende asnjë pagesë ndaj kontraktorit.

Gjithashtu, raporti i zbatimit të kontratës nuk është finalizuar për shkak të vëllimit të madh të të dhënave që kërkojnë përpunim dhe angazhimit të stafit në procesin e numërimit/vlerësimit të votave nga jashtë vendit, trajtimit të ankimimeve”, thuhet ne reagim.

"Po verifikojmë nëse ka përmbushur kontratën", keshtu e citojne mediat ne fakt reagimin e KQZ. Por ajo qe bie ne sy ne fakt, eshte standardi i dyfishte i ketij institucioni, i cili, gjate fushates zgjedhore teksa pergatitej procesi, injoroi dhe minimizoi cdo ankese ne lidhje me shperndarjen me probleme te fleteve te votimit ne Greqi dhe Itali ku ndodhen shumica e emigranteve shqiptare.

Nderkohe qe nuk reagoi, madje mohoi problemet para zgjedhjeve, kur ato mund te zgjidheshin per te mps cenuar zgjedhjet, tashme kur votimet kane muaj qe kane kaluar, KQZ u thote mediave se eshte duke verifikuar nese DHL e ka permbushur si duhet kontraten.

Ne fakt, kontrata nuk ishte per asgje jashtetokesore, ajo kishte si objekt shperndarjen e fleteve te votimit ne adresat e emigranteve jashte Shqiperise e me pas kthimin e tyre per ti numeruar, pa cenuar procesin.

"Dramë" me votën e diasporës, Celibashi: 21 mijë zarfa s`janë shpërndarë ende, por s`ka problem! 

Por cfare ndodhi?

Kompania e kontraktuar nga KQZ, sipas qindra denoncimeve te bera publike me kohe, nuk coi zarfat ne adresat e duhura, i la ato tek komshiu apo prane baneses, duke u dhene mundesi personave te tjere qe ti aksesojne. 

Menyra e shperndarjes se fleteve te votimit nga kompania e kontraktuar prej KQZ, ka qene edhe nje nga konstetimet e medha te opozites per zgjedhjet e 11 majit.  

