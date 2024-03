Leka Zogu publikon pamje te gezueshme me vajzen pas sherrit me Elia Zaharine

Pak jave pas ngjarjes se bujshme te konfliktit me Elia Zaharine ne pallatin Mbreteror Leka Zogu ka publikuar disa imazhe te gezueshme.

View this post on Instagram A post shared by HRH Crown Prince Leka (@princleka)

"I bekuar me dashurinë dhe harenë e shpirtit të saj në ditëlindjen time ????", shkruan trashegimtari i fronit Mbreretor Shqiptar.

Ne pamje, duket Princ Leka, qe feston sot ditëlindjen e 42-të, ku ka ndarë videon teksa fryn qirinjtë më vajzën e tij, princeshën Geraldinë.

Me pas ai ben gezuar me vajzen e tij dhe luan e kercen.

Pas konfliktit te ashper te dates 5 mars, Gjykata ka urdheruar qe Leka Zogu dhe Elia Zaharia te mos takohen dhe kontaktojne me njeri tjetrin.

Nderkaq, ata do takohen me vajzen e cila nga njeri tek tjetri do te dergohet prej kujdestares se saj.

Leka Zogu eshte lidhur me fotografen Blerta Celibashi me te cilen eshte shfaqur publikisht teksa eshte ne proces divorci me Elia Zaharine pas 7 vjetesh martese.