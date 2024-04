“Le nam me c*ica jashtë”, Egla “injoron” Ilnisën në izolim: Je zero, nuk ekziston për mua

Marrëdhënia mes Ilnisës dhe Eglës vijon të jetë e tensionuar edhe brenda dhomës së bardhë ku ndodhen të izoluar prej ditësh. Gjatë përplasjes me gazetaren Ilnisa Agolli, aktorja Egla Ceno i ka kërkuar të vishet dhe të mos rrijë me c*ca jashtë.

Më tej, aktorja e ka cilësuar Ilnisën si “zero” dhe që nuk ekziston për të.

Egla: Le nam me ato cica jashtë. Shko vishu, nuk të dëgjoj

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)

Egla: Nuk vlen fjala jote në veshin tim, je zero. Siç je dhe ti për mua. Ta kam thënë dhe brenda shtëpisë që je një zero për mua, nuk ekziston. Por ke këmbëngulur, doje me ekzistu me zor

Meriton: më pengon mënyra sesi qasesh

Egla: Mua më pengon që më drejtohesh