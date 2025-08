Kush është Margo Martin, gruaja "hije" e Trump që e ndjek kudo! Ja çfarë thonë burimet

I veshur me një kostum blu të errët, këmishë blu të çelët dhe kravatë ngjyrë burgundy, presidenti Donald Trump largohet nga Shtëpia e Bardhë dhe drejtohet për në Marine One, helikopterin që zakonisht përdor për udhëtimet e tij. Rrugës për në helikopterin e tij, ai përshëndet turmën, herë me grusht të shtrënguar dhe herë duke bërë shenjën e fitores.

Në krah të tij, duke mbajtur një telefon celular që regjistron çdo lëvizje të tij, qëndron një figurë mbresëlënëse dhe elegante, e veshur me një fustan të zi. Mund të thuhet lehtësisht se duket si Melania Trump, por nuk është. Kjo është Margo Martin, këshilltarja e komunikimit e presidentit amerikan, e cila është bërë "hija" e tij në çdo hap.

Një figurë me një prani të fortë publike dhe ndikim të rrallë politik në të 30-at e saj, Margo Martin nuk është thjesht një tjetër bashkëpunëtore e Donald Trump. Ajo është gruaja që e ndjek atë kudo, nga Zyra Ovale te fushatat dhe turnetë e tij politike dhe aventurat e tij ligjore.

Bukuroshja 30-vjeçare ka qenë asistente speciale e presidentit amerikan dhe këshilltare për komunikim që nga janari i vitit 2025, duke u rikthyer në Shtëpinë e Bardhë për mandatin e dytë të Trump me një titull të ri dhe më shumë pushtet. Pavarësisht moshës së re, ajo tashmë ka përvojë të konsiderueshme në "bërthamën e fortë" të së djathtës amerikane dhe konsiderohet si një nga figurat më të besueshme të presidentit amerikan.

E lindur në Teksas dhe e rritur në Oklahoma, Margo Martin u diplomua në Universitetin e Krishterë të Teksasit dhe fillimisht u mor me sport. Ajo u dallua si anëtare e ekipit të tenisit All-State në vitin 2013, përpara se të ndiqte një karrierë politike.

Kontakti i saj i parë serioz me politikën erdhi në vitin 2019, kur mori detyrën e sekretares së shtypit në Shtëpinë e Bardhë të Trump. Ajo u bë shpejt një anëtare integrale e ekipit të tij të komunikimit dhe, kur ai u largua nga detyra, ajo vazhdoi të ishte në krah të tij si zëvendësdrejtoreshë e komunikimit në Save America PAC, duke mbikëqyrur strategjinë e komunikimit për paraqitjet e tij pas presidenciale