Kush e ka më të lehtë të rrijë pa tjetrin? Ja si u përgjigj Heidi

E pyetur nga Juli se kush do ta kishte më të lehtë qëndrimin në shtëpi pa tjetrin, Heidi ka bërë një deklaratë e cila ka habitur banorët.

Heidi ka deklaruar se qëndrimin në shtëpi pa tjetrin do t’a kishte më të vështirë ajo pasi ka ardhur një pikë ku ndihet shumë e lodhur.

Juli: Kush do t’a kishte më të vështirë të rrijë pa tjetrin në shtëpi?

Heidi: Për mendimin tim është tmerr, por mund të them diçka sot që për mua është më e lodhshme të shkoj vetëm. Ndihem shumë e lodhur që tani, se di nëse do kisha forcën me përballu akoma këtë gjë edhe mendoj që do e kisha unë më të vështirë tani që e mendoj, tani që është bërë reale

Romeo: Gjithë rrugëtimi ka qenë i vështirë, nga dita 1 ka qenë malore dhe malorja s’po mbaron, për të dy do ishte e vështirë madje për veten time mendoj që malorja është në gjysmë të rrugës akoma. S’mund t’a ndaj