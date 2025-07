Ku është tani “krimineli më i bukur në botë”? Gjithçka rreth jetës së tij

Jeta e Jeremy Meeks ka ndryshuar në mënyrë drastike që kur fotografia e tij e krimit u bë virale 11 vjet më parë. Më 18 qershor 2014, ai u arrestua me akuzën e posedimit të një arme zjarri. Departamenti i Policisë së Stocktonit më pas postoi një foto të fotos së Meeks nga burgu, e cila u bë menjëherë virale.

Buzzfeed madje e mori imazhin dhe e etiketoi momentin si një meme. Meeks u bë i njohur si “krimineli më i bukur” dhe priti gjyqin dhe dënimin e tij. Përpara se të bëhej viral, Meeks kaloi mbi 10 vjet në paraburgim dhe burg për të mitur për krime të ndryshme. Ai gjithashtu u rrit i rrethuar nga droga dhe dhuna.

Në vitin 2024, Meeks publikoi një autobiografi rreth udhëtimit të tij. Duke reflektuar mbi jetën e tij pas burgut, ai i tha BuzzFeed në vitin 2020: “Ka qenë një udhëtim i egër, shumë i egër, por jam shumë mirënjohës. Nuk po e marr asgjë si të mirëqenë.”

Kush është Jeremy Meeks?

Jeremy Ray Meeks është një model, aktor dhe personalitet interneti i cili u bë i famshëm në vitin 2014 pasi fotografia e tij e krimit u bë virale. Përveç shfaqjes në filma të tillë si Trigger, Secret Society dhe True to the Game 2 dhe 3 , Meeks ka ecur në pistat e stilistëve më të mirë të modës, përfshirë Philipp Plein, Tommy Hilfiger dhe të tjerë.

Për çfarë shkoi në burg Jeremy Meeks?

Sipas Los Angeles Times , Meeks u arrestua pasi policia gjeti një pistoletë gjysmëautomatike dhe dy karikatorë të zgjatur në bagazhin e makinës së tij gjatë një ndalimi. Ai u akuzua për pesë akuza për armë zjarri dhe anëtarësim në një bandë, sipas degës së NBC-së, KCRA3 .

Në shkurt të vitit 2015, Meeks u dënua për posedim të armëve të zjarrit të rëndë dhe u dënua me 27 muaj burg, sipas KCRA3 . ABC raportoi se Meeks kishte qenë në burg disa herë më parë. Në vitin 2002, ai u akuzua për vjedhje të rëndë. Sipas medias, ai kreu dy vjet burg për incidentin.

Ku është Jeremy Meeks tani?

Meeks kishte nënshkruar një kontratë me kompaninë White Cross Management përpara se të paraqitej në burg. “Jam në një vend ku do të jem në gjendje të siguroj jetesën për familjen time dhe ta ndryshoj vërtet jetën time”, i tha ai ABC në atë kohë.

Pasi u lirua nga burgu, Meeks u bë model, stilist mode dhe aktor. “Nëse dikush do të më kishte thënë 10 vjet më parë se do të udhëtoja nëpër botë, do të merresha me sfilata mode, do të aktroja në filma? Nuk e di çfarë do të kisha bërë”, tha ai në një video të BuzzFeed në vitin 2020.

Në vitin 2019, WWD raportoi se Meeks kishte nënshkruar një marrëveshje prej 15 milionë dollarësh me Fashion Concept GmbH për të zhvilluar një linjë veshjesh. Ai prezantoi koleksionin e tij luksoz për sezonin vjeshtë/dimër 2020, sipas Frow. Që atëherë ai ka vazhduar të dizajnojë: Meeks lançoi koleksionin e tij të dytë për Canon Mitchell në janar 2024, të cilin marka e ndau në faqen e saj në Instagram.

Modeli ka luajtur gjithashtu në një numër filmash. “Kam xhiruar pesë filma në 10 muaj”, i tha ai BuzzFeed, duke filluar me Trigger të vitit 2020.