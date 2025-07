Konfirmohet banorja e dytë e Big Brother VIP Albania 5! Ja kush do jetë gazetarja që do marrë pjesë

Menaxherja e artistëve dhe rekrutuesja e talenteve, Rea Shena ka qenë e ftuar në një lidhje telefonike me emisionin “Live From Tirana” me Ronaldo Sharkën.

Ky i fundit e ka pyetur në lidhje me emrat që po qarkullojnë në rrjet që mund të jenë banorët e mundshëm të edicionit të pestë të “Big Brother VIP Albania”.

Një nga emrat që po përflitet shumë, është dhe Kostana Morava. Si e komenton Rea? A i duhet “Big Brotherit” ky personazh?

Gjithmonë, “Big Brother-i” i duhet edhe personazhit, edhe anasjelltas. Unë mendoj se Kostana është personazh tipik për “Big Brother”, sepse nuk ka as frena, as barriera. Do të bënte gjithçka për show. Është personazhi tipik, i duhur, që mund të ngacmojë çdokënd aty, mund të krijojë lojëra, mund të krijojë aleanca, mund të krijojë armiqësi shumë të forta.

Mendoj se do të ishte shumë interesante për “Big Brother”. Sepse edhe brenda do të krijojë shumë situata, por dhe jashtë komenti do jetë jashtëzakonisht i lartë për të.