Kiara i ofendoi vajzën që i menaxhon Instagramin, Luizi i kërkon llogari: Avash një fije...

Gjatë spektaklit të kaluar të BBV-së, një temë që u diskutua ishte dhe termi kollovar që Olta përdori ndaj Luizit dhe shkak u bë çuarja e disa rrobave të Luizit tek shtëpia e Kiarës.

Por, gjatë diskutimit, Kiara deklaroi se arsyeja pse i çoi rrobat në shtëpinë e saj, ishte për shkak se Luizi ka një person të pakujdesshëm që kujdeset për rrobat e tij, e cila është dhe vajza që i menaxhon Instagramin, kjo gjë e konfirmuar nga stilistja Miranda Dupi.

Por, duket se terrmi "i pakujdesshëm" që Kiara ka përdorur për shoqen e tij nuk i ka pëlqyer aspak Luizit. Dy netë më vonë, Luizi i ka kërkuar "llogari" Kiarës për këtë fjalë që ka përdorur dhe i tha se ajo nuk është aspak e pakujdesshme. Gjithsesi, Kiara i është shmangur këtij muhabeti.

BISEDA

Luizi: Po ti ç'pate që the Luizi ka një njeri të pakujdesshëm që kujdeset për rrobat, prandaj i solli tek unë?

Kiara: Po ti tani u kujtove me këto, unë nuk thash që ka një njeri të pakujdesshëm.

Luizi: Këtë the.

Fotinia: Po çunat ashtu janë, mund t'i humbasin.

Luizi: Ku e di ti që mund t'i humbasin. E parë e punës njëherë nuk është çun, por është gocë.

Kiara: Ka mundësi t'i lësh këto muhabete se janë të pavlera, nuk kanë ndonjë rëndësi shumë të madhe.

Luizi: Ajo është më e kujdesshme se sa ja u merr mendja ju.

Kiara: Okay, atëhere çoi tek ajo.

Luizi: Jo, kisha unë dëshirë me i çu tek ti.

Kiara: Mirë o Luiz se s'kam nerva tani me këtë muhabet.

Luizi: Ta thashë tani, sepse ishte prime dhe ishe në debat me Oltën dhe s'kisha pse me të ndalu aty me të thonë avash një fije.

Kiara: Edhe ça po më bën tani me këtë diskutim ku do të dalësh?

Luizi: Jo pyetje, nga e more ...