Këngëtari i njohur shqiptar jep lajmin emocionues, bëhet baba për herë të tretë!

Artisti i njohur nga Presheva, Gold AG, ka njoftuar së fundmi se është bërë baba për herë të tretë. Ai dhe partnerja e tij, Ermira, kanë mirëpritur një vajzë, që e kanë pagëzuar me emrin Emblema. Me anë të një postimi, këngëtari ka shprehur se:

Falenderimi i takon Allahut, Krijuesit të qiejve dhe tokës, Furnizuesit e Mëshirëplotit që sot prap na furnizoi e na gëzoi me një dhuratë të çmueshme, me një vajzë. Unë dhe Ermira u bëmë prind për herë të tretë, e Guerili e Fronti u bënë me një motër.

O Allah o Zoti im bëje rob falenderues dhe bëje më të mirë se sa ne e mendojmë. Çika e babit o gëzimi jonë, babi emrin po ta lo EMBLEMA, ruje dhe duje dhe dije që je gjë e çmuar dhe e paprekshme si emblema me tri shkronjat e arta.

Paç shëndet e gjitha të mirat e Zotit bijë, e dije që deri sa të kem jetë do të jem krah i joti. Emblema e babit me këtë datë lindi edhe gjyshi yt që ti nuk e ke në këtë botë, por kur të rritesh do ta kuptosh se sa e deshi këtë flamur që ja jep hijeshinë emblemës. Qofshim krenar me ty e mira e babit.Faleminderit o Zot për të mirat e Tua të pafundme.

Ndërkohë, çifti kanë edhe dy fëmijë të tjerë; Gueril dhe Front.