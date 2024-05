Jul Deda zgjidhet finalisti i dytë i Big Brother Albania Vip

Julian Deda eshte finalisti i dyte i Big Brother Albania VIP.

Ai u zgjodh pas televotimit perballe Meriton Mjekiqit nderkohe qe menjehere, eshte bere e ditur, se Meritoni do vijoje qendrimin ne shtepi.

Por menjehere pas anoncimit per fituesin, si finalist i dyte i Big Brother, eshte njoftuar se do te kete nje eleminim tjeter fale nje televotimi te ri te hapur per gjithe banoret me perjashtim te Romeos si finalist i pare dhe Julit si finalist i dyte.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Pas votimit, Julian Deda falenderoi mbeshtetesit, familjen dhe po ashtu o uroi suksese Meritonit dhe banoreve te tjere.

Faleminderit publikut, faleminderit të gjithëve, zemrat e mia faleminderit, ju dua shumë, faleminderit”-ishin fjalët e Julit pas shpalljes finalist.

Finalja e madhe është 25 maj, ndërsa Vëllai i Madh ende nuk ka zbuluar sesa banorë do të shkojnë në finalen.