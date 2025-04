"Ju vdisni të vini në krevat"/ Gjesti injoron vajzat e shtëpisë, Loredana i kundërpërgjigjet!

Debatet nuk kanë të mbaruar në shtëpinë më famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP 4”. Teksa Loredana dhe Gjesti ndodheshin në dhomën e grimit, banorja ka nisur që të ironizojë këngëtarin.

“O gjesti hë? Ça ke zemra, më thuaj. Po të pashë minuta më shumë në sy do të thuash se u dashurova me ty, se ti kështu e ke, të gjitha vajzat dashurohen me ty.", tha Loredana.

Gjesti u shpreh se asnjë vajzë në shtëpi nuk e ka parë me atë sy dhe nuk i ka interesuar.

“Nuk jam Cristiano Ronaldo me u dashuruar ju me mua. Jam njeri i thjeshtë, ju vdisni të bëni lojë me mua, në krevat keni qejf me ardhë me bërë lojë, me bë sherr me mua.”, tha banori.