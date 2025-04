7 marsi/ Mesazhi i mësueses në pension: Boll e kthyet në festë për dhurata! Duhen reforma!

Është i shtati vit në pension, por edhe ky 7 Mars nisi me telefonatat dhe urimet nga ish-nxënësit e saj. Violeta Kraja, mësuesja e fërngjishtes në shkollën “Asim Vokshi”, nuk e fsheh kënaqësinë që ish-nxënësit e saj sot mjekë, juristë apo në profesione të tjera, nga brenda dhe jashtë vendit, i kanë gjetur vendndodhjen për ta kujtuar e vlerësuar.

Gjatë bisedës me të, mësuese Violeta nuk shfaq ankesa për punën 40- vjeçare në arsim, refuzon të flasë për vështirësitë, për pensionin që merr apo ato që i kanë munguar arsimit ndër vite. Me bindje thotë se mësuesia është profesioni më i dashur për të, dhe që nuk do ta ndërronte më asnjë tjetër.

Sot që arsimin e sheh nga larg, dëgjon për reformat, kurrikulat, për dhunë më të shtuar në shkolla, Violeta Kraja, mësuesja që mban titullin “Mjeshtër i Madh” dhe urdhrin “Naim Frashëri” thekson se arsimi ka nevojë të forcojë edukimin, jo vetëm atë shkencor.

Ndërsa kur pyetet për dhuratat, edhe ato materiale, që prej vitesh po shoqërojnë 7 Marsin, mësuese Violeta për A2cnn tregoi rregullin e saj vendosur ndaj nxënësve ndër vite.

Violeta Kraja është një nga mijëra arsimtarët në pension që flasin më respekt e dashuri për punën, e të njëjtën gjë ua këshillojnë edhe brezave të rinj