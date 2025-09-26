LEXO PA REKLAMA!

Jozi reagon për tragjedinë e familjes Kelmendi ku humbi jetën vëllai i Gjestit

Lajmifundit / 26 Shtator 2025, 22:42
Showbiz

Jozi reagon për tragjedinë e familjes Kelmendi ku humbi jetën

Tragjedia që goditi familjen Kelmendi ka prekur të gjithë opinionin publik. Mes personazheve që kanë shprehur ngushëllimet e tyre është edhe Joz Marku, i cili ka pasur një raport aspak të mire me Gjestin.

“Lajmi i trishtë për humbjen e një jete kaq të re, na i prek zemrat të gjithëve.

Jozi reagon për tragjedinë e familjes Kelmendi ku humbi jetën

Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen dhe uroj që Zoti t’ju jap forcë për ta përballu dhimbjen.

Qoftë lule e Xhennetit!”- shkroi ai në Instastory.

Ky reagim vjen pas dhjetëra mesazheve prekëse nga artistë e miq të afërt të Gjestit, fituesit të Big Brother Vip Albania 4, i cili humbi të vëllanë në një aksident tragjik.

 

