EMRI! Kush ishte personi që shkaktoi aksidentin TRAGJIK ku humbi jetën vëllai i Gjestit
Një aksident tragjik ka ndodhur sot në fshatin Qungur të Pejës, ku përplasja mes një veture dhe një katërçikleti ka rezultuar fatale për një prej të përfshirëve në ngjarje.
Sipas gazetës Sinjali, ngjarja u regjistrua rreth orës 14:00, kur Policia u njoftua për një aksident me pasojë vdekjen. Viktima është identifikuar si Eldion Kelmendi, vëllai i artistit dhe fituesit të “Big Brother VIP 4”, Besart Kelmendi, i njohur si Gjesti.
Si pasojë e përplasjes, dy persona mbetën të lënduar. Mjeku që mbërriti në vendngjarje konstatoi vdekjen e njërit prej tyre, ndërsa i plagosuri tjetër u dërgua me urgjencë në Spitalin Rajonal të Pejës për trajtim mjekësor.
Sipas “Sinjalit” i dyshuari për shkaktimin e aksidentit është shtetasi Gentonis Nikqi, i cili po hetohet nga autoritetet.
Në vendin e ngjarjes ndodhen njësitë policore dhe hetuesit e aksidenteve, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave që çuan në këtë ngjarje të rëndë.