Vdekja tragjike e vëllait të mitur të Gjestit, zbardhen detaje nga aksidenti, shoku i tij në gjendje kritike
Ne nje aksident tragjik ka humbur jetën tragjikisht këtë të premte vëllai i fituesit të Big Brother Vip Albania 4, Gjesti.
Dy persona kanë qenë në motoçikletë, teksa dyshohet se kanë humb kontrollin e motomjetit dhe janë përplasur me një makinë.
Kjo sipas informacioneve të para, teksa hetuesit janë akoma në vendin e ngjarjes dhe po vazhdojnë punën e tyre.
Vdekja e njërit prej të aksidentuarve, që është vëllai i Gjestit, është konfirmuar në vendin e ngjarjes, ndërsa personi i dytë që ishte në motomjet me të është duke marrë trajtim në Emergjencën e Spitalit Rajonal të Pejës.
Sipas mjekëve gjendja e tij është e rëndë. Është raportuar që është një person i ndaluar për aksidentin, por sipas policisë një gjë e tillë nuk është e vërtetë deri në këto momente, pasi duhet të pritet për identifikimin e shkaktarëve të aksidentit.
POLICIA:
“Rreth orës 14:00 policia është njoftuar për një aksident në një të Pejës. Në aksident ishin të përfshira një veturë dhe një katërçikletë.
Policia ka dalë në vendin e ngjarjes bashkë me autoambulancë, ku mjeku ka konstatuar vdekjen e një personi. Një tjetër ka pësuar lëndime dhe është dërguar për trajtim në emergjencën e Pejës”, u shpreh Gashi.