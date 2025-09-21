Jozi ndahet nga e dashura, çfarë ndodhi mes çiftit të ri! Këngëtari largon partneren nga rrjetet sociale
Lidhja e Jozit me Xhoanën ishte padyshim lajmi që mori vëmendjen e të gjithëve. Influecerja dhe këngëtari nisën të përfliteshin për një raport, kur u panë në shoqërinë e njëritjetrit.
Por pas pak kohësh duket se diçka ka ndodhur mes tyre. aktualisht, nëse i hedhim një sy rrjeteve sociale, Jozi nuk e ndjek më Xhoanën, ndërkohë që kjo e fundit vazhdon ta ketë në listën e ndjekësve të saj. Një detaj tjetër që ka nxitur ndjekësit të flasin për një krisje të këtij raporti, është pikërisht fakti se një postim i Xhoanës, ku i ka bërë tag Jozit, nuk është shpërndarë nga ky i fundit.
Nuk dihet nëse mes çiftit është duke ndodhur një krisje, apo sapo i kanë dhënë fund këtij raporti, që u bë publik me shumë bujë. Lajmi është bërë i ditur pas postimit të fundit të Xhoanës në “Instagram Story”, ku ajo ndau për herë të parë një foto përkrah këngëtarit, më pas një foto të tij duke performuar në skenë.
Burime pranë çiftit bëjnë me dije se njohja mes tyre ka nisur menjëherë pas daljes së Jozit nga BBVA. Xhoana është parë në disa nga koncertet e tij, duke e mbështetur nga afër dhe ata janë fotografuar bashkë në ambiente të ndryshme publike.
Gjatë intervistës, Ronaldo e pyeti Jozefinin për unazën e dasmës me Loredanën, e cila ndodhi brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”. Ai u përgjigj me humor dhe pak mister: “Nuk e di ku ka mbetur. Ka mbetur diku me ndonjë cep, por duhet të interesohem që ta kthejmë të paktën tek vendi ose tek argjendaria”.
Në lidhje me jetën e tij aktuale sentimentale, Jozi konfirmoi se është i dashuruar. “Po, jam. Vërtet, prej disa kohësh. Nuk është pjesë e ekranit, nuk ka lidhje. Është shqiptare”, – tha ai, duke treguar se partnerja e tij aktuale nuk është personazh publik. Pyetjes se nëse kanë shkëmbyer unaza, Jozi iu përgjigj shkurt: “Jo, por do marrë kohën e vet”.
Këngëtari ndau me ndjekësit në “Instagram” një fotografi nga një ndeshje padeli, ku shihej përkrah një vajze megjithëse pa zbuluar fytyrën e saj. Postimi i tij shoqërohej me mbishkrimin: “We love Padel (Ne e duam Padelin)”, një detaj që në fillim mund të dukej i pafajshëm, por që mori menjëherë vëmendje nga ndjekësit e tij të shumtë.
Sipas burimeve dhe vëzhgimeve të fansave, vajza në fjalë është Xhoana Toshi e njëjta që vetëm pak ditë më parë ishte parë duke përqafuar Jozin në një koncert. Edhe pse çifti nuk ka bërë ende asnjë deklaratë të drejtpërdrejtë për lidhjen e tyre, të gjitha sinjalet duket se çojnë në të njëjtin përfundim: mes tyre ka më shumë sesa miqësi. Emri i Xhoanës është përfolur më herët në rrjetet sociale për një lidhje të mundshme me Jozin, por tani duket se çdo gjë po merr formë më të qartë dhe të hapur.
Publiku ka nisur të lidhet me këtë romancë të re të personazhit të njohur, i cili zakonisht ka qenë shumë diskret për jetën e tij private. Historia e dashurisë me Loredanën, e cila nisi brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, u komentua gjatë dhe mbetet ende temë diskutimi. E pas historisë së dështuar me Loredanën, duket se këngëtari po has sërish në probleme, këtë herë me të dashurën e tij të re.