Jozi goditi Gjestin, reagon ish-partnerja e tij, Xheneta: Asnjë arsye nuk e justifikon dhunën

Pas incidentit të ndodhur mbrëmjen e djeshme gjatë spektaklit të Big Brother Albania ku Jozefin Marku ka goditur Besart Kelmendin, ka reaguar ish-partnerja e tij Xheneta Fetahu.

Në një postim të bërë në Instagram ajo shprehet se asnjë arsye nuk e justifikon dhunën.

“Dhuna nuk është zgjidhje. Asnjë arsye nuk e justifikon dhunën, as në familje, as në rrugë, as në internet. Respekto, dëgjo, fol me mirësi. Stop dhunës, respekt’, shkruan ajo.