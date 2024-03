“Je shumë frikacak”, Sara pyet Bardhin nëse do të dilte me të nga BBV, ja si përgjigjet këngëtari

Ish-missi Sara Gjordeni, ka ngacmuar partnerin e saj Bardhi, nëse ai do e ndërpriste garën nëse ajo do të përjashtohej nga shtëpia e BBV, pas një sherri me tone të larta dhe konfrontimi fizik që ajo pati pak ditë më parë me Françeskën. Teksa ishin shtrirë për të fjetur Sara e pyet Bardhin duke i thënë “ti do dalësh po dola unë”, ndërsa ai është përgjigjur duke u shprehur “kam edhe unë qëllime dhe s’po dua ti ndal”.

Më tej ajo e ka quajtur këngëtarin frikacak, ndërsa shtpi se ajo di dilte bashkë më të, nëse Bardhi do largohej nga shtëpia para saj.

“Nëse unë dal, ti vazhdo qëllimet e tua unë të miat. Dua të të nxjerr ashtu siç je, që unë dal për ty e ti nuk del për mua”, u shpreh Sara.

Pjesë nga biseda:

Sara: S’do ti të iki unë? U përpoqa, e dua këtë lojën shumë shumë, paçka se ka momente dobësie plotë. Edhe po ika në shtëpi do jem.

Bardhi: Po s’ka arsye me ik.

Sara: E di që nuk ka. Po nëse vendoset…

Bardhi: Zarf i zi, zaf i kuq, u anulua televotimi, s’po di ca mund të jetë. Po çfarëdo që të jetë, jam krenar për ty.

Sara: Ti do dalësh po dola unë?

Bardhi: Ëhë

Sara: Nuk del ti, e di pas nuk del. Se nuk do vetë, jo se nuk dua unë. Se unë të lë, a do me ardh hajde. Unë gjithmonë e kam thënë për ty.

Bardhi: Dhe unë e kam thënë për ty, por e kemi rënë dakord dakord për diçka tjetër.

Sara: Je shumë frikacak.

Bardhi: Nuk jam frikacak, por kam edhe unë qëllime dhe s’po dua ti ndal.

Sara: Okej, vazhdoji. Nëse unë dal, ti vazhdo qëllimet e tua unë të miat. Dua të të nxjerr ashtu siç je, që unë dal për ty e ti nuk del për mua.

Bardhi: Ouu

Sara: Po, unë do e ndërprisja qëllimin tim për ty, ndërsa ti nuk do e ndërprisje qëllimin tënd për mua, është mëse e qartë. Kështu e mendoj. Ti je ky, unë jam kjo. Por, që edhe mund të ndodhi që mund të dal.

Bardhi: Po zarf i zi ishte, kushedi çfarë është.

Sara: Është një lojë, nëse kam thyer rregullat do iki në shtëpi. Të thash, do vish, jo, okej, ca do tani. Kjo ishte më shumë për të ditur unë ca bëhen në marrëdhënien tonë.

Bardhi: Këtu ka vepra nuk ka fjalë, nëse e ke vënë re.

Sara: Çfarë ndjen, e mendon se do dal.

Bardhi: Se di, nuk ndjej asnjë, as se dal as që jo.

Sara: Maksimumi do fle në shtëpinë time nesër në darke nëse kam bërë diçka gabim.