Ja çfarë ndodh kur bini në dashuri me dikë të së njëjtës shenjë si ju

Disa njerëz shpesh bien në dashuri me partnerë që kanë të njëjtën shenjë zodiaku, a është e mundur që kjo të jetë thjesht rastësi? Në fakt duket një ngjarje shumë e veçantë për të qenë një rastësi. Lidhjet mes shpirtrave binjakë janë një temë shumë e gjerë, sot do t’ju tregojmë se çfarë ndodh kur çiftoheni me një person të së njëjtës shenjë si ju.

A funksionojnë çiftet e së njëjtës shenjë të zodiakut? A po përballemi me një përputhshmëri të përsosur apo një marrëdhënie të ndërlikuar? Zbuloni nëse lidhja juaj do të zgjasë nëse jeni partner me dikë të së njëjtës shenjë të zodiakut si ju.

Dashi dhe Dashi

Dashi është një shenjë pasionante dhe impulsive dhe kërkon shumë pak kohë për t’u dashuruar. Kur dy persona të shenjës së Dashit takohen për herë të parë, ata ndoshta ndjejnë impulsin e papërmbajtshëm të kontaktit duke pasur parasysh tërheqjen e tyre të ndërsjellë fizike. Ky impulsivitet nuk është gjithmonë i mirë për marrëdhënien, në një çift Dash-Dash, fërkimet dhe keqkuptimet janë në rend të ditës. Vetëm nëse çifti është i gatshëm për kompromis mund të mbretërojë dashuria.

Demi dhe Demi

Dy dema të bashkuar në një lidhje do të krijojnë një marrëdhënie të bukur, solide dhe të qëndrueshme, sepse janë dy shenja romantike, tradicionale si dhe shumë besnike. Këto dy shenja kuptohen në mënyrë të përkryer.

Binjakët dhe Binjakët

Dy Binjakët së bashku do të krijojnë një marrëdhënie në të cilën me siguri nuk do të mërziten kurrë. Binjakët janë një shenjë me diell dhe qesharake, ku së bashku me një tjetër Binjak do të nxjerrin në pah anën humoristike dhe krijuese. Çifti i këtyre shenjave do të komunikojnë shumë dhe do të argëtohen shumë, por me kalimin e kohës do të bëhen një çift i paqëndrueshëm nëse nuk mund të gjejnë një mënyrë për të injektuar stabilitet në marrëdhënien e tyre.

Gaforrja dhe Gaforrja

Marrëdhënia Gaforre-Gaforre është shumë premtuese. Kjo shenjë është e ndjeshme dhe shumë e ëmbël. Ajo do ta mbushë tjetrin me vëmendje dhe do të dijë ta bëjë të ndihet gjithmonë i dashur dhe i kuptuar. Ata do të jenë partnerë të mirë, por edhe prindër të mëdhenj.

Luani dhe Luani

Një çift Luanësh nuk është i lehtë për t’u menaxhuar. Të dy duan të jenë në qendër të vëmendjes së tjetrit dhe është gjithashtu një shenjë shumë konkurruese me tendencë shtytëse për të dominuar tjetrin. Midis Luanit dhe Luanit mund të ketë fërkime, zjarre dhe flakë. Por ata kanë gjithashtu një kimi të madhe dhe nëse janë në gjendje të zotërojnë pasionin, dashurinë dhe admirimin e njëri-tjetrit, atëherë çifti i tyre mund të zgjasë.

Virgjëresha dhe Virgjëresha

Kur dy shenja të Virgjëreshës formojnë një çift, lind një marrëdhënie shumë racionale. A janë të pajtueshme dashuria dhe racionaliteti? E sigurt është se çifti i tyre do të jetë perfekt, kritik dhe analitik dhe të dy presin shumë nga njëri-tjetri. Përveç kësaj, Binjakët e kanë të vështirë të hapen dhe të flasin për ndjenjat e tyre. Vetëm nëse të dy partnerët arrijnë të mbështesin njëri-tjetrin, ata do të jenë në gjendje të shohin përpara për një të ardhme së bashku.

Peshorja dhe Peshorja

Peshoret krijojnë një marrëdhënie të shkëlqyer ose shumë të keqe, nuk ka rrugë të mesme për këto dy shenja së bashku. Të dy dëshirojnë harmoninë dhe ekuilibrin, janë romantikë dhe shumë të qetë nga natyra, në rast problemesh ndihen veçanërisht të frustruar dhe të zemëruar, ndaj priren t’i japin fund këtij bashkimi.

Akrepi dhe Akrepi

Akrepi është një shenjë e errët, misterioze dhe introspektive. Së bashku me një tjetër Akrep ai do të ketë një marrëdhënie intensive që do të përmirësohet me kalimin e kohës. Në fillim dy partnerët nuk do ta kuptojnë shumë njëri-tjetrin dhe do grinden shpesh. Ata do të fyhen me fjalë dhe do të pendohen sistematikisht, prandaj me kalimin e kohës do të përpiqen ta zbusin këtë mënyrë debati. Akrepi është gjithashtu një shenjë e ndjeshme dhe inatosur, nëse pavarësisht gjithçkaje arrin të zgjidhë konfliktet me partnerin, marrëdhënia do bëhet shumë e qëndrueshme.

Shigjetari dhe Shigjetari

Shigjetarët e duan lirinë e tyre, udhëtimet dhe ditët rutinë. Midis dy shpirtrave me shpirt të lirë, marrëdhënia përpiqet të ngrihet, sepse asnjëri prej tyre nuk do të përpiqet t’i japë arsye për stabilitet tjetrit. Një marrëdhënie nuk ka gjasa të zgjasë mes dy Shigjetarëve, por ata do të arrijnë të mbeten miq.

Bricjapi dhe Bricjapi

Bricjapi dhe Bricjapi me shumë mundësi janë një çift pune. Të dy duan siguri dhe stabilitet nga lidhja dhe jeta e tyre dhe duke bashkuar qëllimet e njëri-tjetrit ata formojnë një çift shumë të fortë. Me kalimin e kohës, marrëdhënia e tyre do të bëhet shumë e qëndrueshme.

Ujori dhe Ujori

Ujori është një shenjë ekscentrike. Kur bie në dashuri rezulton të jetë një mik i mirë dhe një mbështetje e madhe, por nëse partneri përpiqet t’i imponojë diçka ai nxjerr në pah anën e tij egoiste. Me siguri Ujori do të përpiqet me të gjitha mundësitë që të mos humbasë lirinë e tij në çift, duke qenë të dy të lirë do të përfundojnë duke shkuar shumë larg derisa të mos e gjejnë më njëri-tjetrin. Marrëdhënia e tyre vështirë se mund të ngrihet.

Peshqit dhe Peshqit

Dy Peshqit formojnë një nga çiftet më të pajtueshme të zodiakut. Ata janë të ndjeshëm, emocionalë, romantikë, të varur nga njëri-tjetri. Së bashku ata do të dinë si ta bëjnë veten të lumtur. Këto parashikime tregojnë se jo të gjitha shenjat tregojnë të njëjtën përputhshmëri, ndonjëherë marrëdhënia përbëhet nga trëndafila dhe nganjëherë nga gjemba. Dashuria do të lulëzojë vetëm nëse të dy partnerët angazhohen dhe janë të gatshëm të bëjnë kompromis.