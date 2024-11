Ish-burri flet për raportin me Drenushën: “I kam marrë fëmijët, rrinë me mua, dikush kthehet vetvetja”

Hyrja e banorit më të ri në shtëpinë më të famshme në vend, Atillas, po sjell shou televiziv nga Big Brother VIP Kosova.

Duke qenë se njihet për historinë e shumë përfolur të tij me tashmë ish-bashkëshorten Drenushën, Atilla u pyet se cili është qëllimi i hyrjes së tij në këtë format.

”Ki edhe lojë. Është edhe lojë”, i përgjigjej ai.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ndër tjera ai madje shfaqi një pikë tjetër, se banorëve iu duhen së paku dy javë për ta prezantuar veten në këtë shou.

Kjo meqë Driloni i tha se ‘ka nisë me u ndezë loja goxha këto ditë këtu’.

”Dikush kthehet vetvetja, dikush del prej vetvetës. Është formati i tillë sot”, shprehej Atilla.

Madje banori luftarak, Driloni, e pyeti Atillën direkt për raportin me Drenushën, për çka iu përgjigj se ‘asgjë nuk ndodhë pa arsye’.

”Unë me Drenushën, kemi bashkëjetu 10 vjet. Në Suedi jemi nda. Mandej kam ardhë në Kosovë, u bë një kauzë”.

”Akuza, çakuza. Edhe tash kanë mbet fëmija ndërmjet”.

”Te unë janë fëmijët tash”.

“Janë fëmijët e mi. Kjo është paradoksi në këtë situatë. Se unë, përshkruhem që ‘s’i kom fëmijët, e du me ia marrë’. Se kërkush nuk është zotërues i fatit të kurrkujt. Realiteti është qaty”.

”Kemi pasë kontakt tash me sms, i marrë fëmijët i lo. I kom marrë fëmijët, i kom shpinë, i kam shkollat ua paguaj e gjanat. Është pak e komplikuar se nuk është bash qashtu veç puna. Krejt senet e kanë një arsye. Normal ki pasoja veç, kanë arsye”.

”Janë disa gjana që as ti as Vullneti, as Gresa, që mundet me i zgjidh ato. Këtu mundesh me pasë veç opinionin tond”.