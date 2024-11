Sherr me th*ka në Durrës, i riu çahet në vetull dhe dërgohet në spital

Një përplasje fizike midis dy të rinjve në lagjen nr. 6 të Durrësit, ka agravuar në perdorimin e thikës nga njëra palë e dy të rinjve të përfshirë në konflikt.

Burime bëjnë me dije se dy të rinjtë nën efektin e alkoolit kanë debatuar për motive banale dhe me pas njëri prej tyre ka qëlluar me thikë tjetrin duke i shkaktuar një çarje në vetull.

Menjëherë kanë ndërhyrë banorë të zonës dhe kanë dërguar të riun e dëmtuar në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe është mjekuar për plagën në vetull.

Sakaq policia ka nisur menjëherë hetimin për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Autori ende nuk është kapur por dyshohet se policia ka rënë në gjurmët e tij dhe ndoshta momentalisht mund të jenë duke kryer procedurat.