Ish-bashkëshorti i Kristin Cabot thyen heshtjen pas skandalit në koncertin e Coldplay: Ishim…
Dy muaj pas videos virale nga koncerti i Coldplay, ku Kristin Cabot dhe CEO i Astronomer, Andy Byron, u panë në një moment intim, më në fund ka folur edhe një nga personat më të përfolur në prapaskenë: ish-bashkëshorti i Kristin, Andrew Cabot.
Në një deklaratë për revistën PEOPLE, zëdhënësja e Andrew sqaroi se çifti kishte vendosur të ndahej “privatisht dhe në mënyrë miqësore” disa javë përpara koncertit famëkeq. “Vendimi për divorc ishte marrë dhe ishte në proces përpara asaj mbrëmjeje,” thuhet në deklaratë. Ajo shton se tashmë, me kërkesën për divorc të bërë publike, Andrew shpreson që kjo të mbyllë spekulimet dhe t’i rikthejë privatësinë familjes së tij, të cilën ai gjithmonë e ka vlerësuar.
Kristin, e cila është gruaja e tretë e Andrew Cabot, trashëgimtar i pasurisë “Privateer Rum”, nuk ka reaguar publikisht për deklaratat. Ajo e dorëzoi kërkesën për divorc më 13 gusht në një gjykatë në Portsmouth, New Hampshire.
Edhe pse ndodhej jashtë vendit në kohën kur ndodhi incidenti, konkretisht në Japoni për arsye pune, Andrew nuk i shpëtoi komenteve publike. Ish-bashkëshortja e tij e mëparshme, Julia, e quajti “një idiot sepse vetë e ka kërkuar këtë”.
Me gjithë bujën, Andrew ka zgjedhur të ruajë qetësinë dhe nuk do të bëjë më komente publike.