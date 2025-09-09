LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"10 vite burg për ndërtimet pa leje..."/ Ministri Manja për Kodin e ri Penal: Funksionarët publikë rrezikojnë...

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 13:47
Politikë

"10 vite burg për ndërtimet pa leje..."/ Ministri Manja

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka deklaruar se në Kodin e ri Penal, do propoziohet një dënim i ashpër për ata që ndërtojnë pa leje. Në një aktivitet për prezantimin e paketës me masat ligjore për mbrojtjen e pronës dhe territorit, Manja deklaroi se do propozohet që nëse ndërtimi pa leje kryehet nga një person me funksion publik, dënimi të jetë 3 deri në 7 vite burg.

Ndërkohë, nëse ndërtimi i paligjshëm kryehet në zona të mbrojtura, dënimi do jetë 5 deri në 10 vite burg. Kodi i ri penal, nami me kritika në rrjetet sociale për draftin me 952 nene, por shumë pak e sfidojnë zyrtarisht.

“Propozojmë te shtohen dy paragrafë të reja. Kur ndërtimi kryhet nga persona që ushtrojnë funksione publike të dënohet 3-7 vjet. Kush ka një rol për të luajtur për shkak të detyrës në kontrollin e territorit, duhet të ndëshkohet penalisht. Ndërtimi i paligjshëm brenda zonave të mbrojtura, apo kryhet si ndërtim brenda infrastrukturës kritike, dënimi 5-10 vite burg. Element tjetër është zënia e tokës, që përbën kundravajtje penale. Propozojmë ndryshim rrënjësor të nenit, do ketë 4 paragrafë. Nëse zënia e tokës kryhet në një tokë brenda zonave të mbrojtura, 1-5 vite.”-u shpreh Manja.

Ai shtoi se parashikohen ndëshkime edhe për punonjësit e administratës, madje shkeljet e tyre janë ngritur në nivelin e një vepre penale.

“Do të konsiderohet shkelje shumë e rëndë dhe do të sjellë si pasojë largimin nga puna, dhe punonjësit do t’i ndalohet të punojë në institucione publike për një periudhë 7-vjeçare. Kategoria e punonjësve publikë është shumë e gjerë, përfshin gjithë kategorinë e nëpunësve publikë që kanë kompetenca dhe detyra specifike në zhvillimin e territorit,” tha ai.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion