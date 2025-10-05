LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Ish-banorja e Big Brother zbulon romancën e re: Jam në lidhje serioze, më tha se nuk donte…

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 21:22
Showbiz

Ish-banorja e Big Brother zbulon romancën e re: Jam në lidhje serioze,

Ish-banorja e Big Brother Vip 3, Dea Vieri ka ndarë me publikun një rrëfim të sinqertë për lidhjen e saj romantike, e cila siç tregon ajo, nisi në një mënyrë aspak të zakonshme.

Ditën e sotme, në emisionin “E Diell”, Dea ka treguar se prej afro një viti është në një lidhje serioze dhe ka nisur bashkëjetesën me partnerin e saj.

“Do thoja për lidhjen time që ka nisur shumë çuditshëm, se jemi njohur nga miqtë e përbashkët, dhe ajo që më bëri më shumë përshtypje ishte se partneri im ishte ai që hodhi hapin e parë e më tha që: “Unë nuk dua të kem një gjë për qejf me ty, unë të kam qejf.

Nëse ne të dy njihemi, unë nuk kam kohë për të humbur.” Kam gati një vit e pak me këtë djalin, është një lidhje serioze, bashkëjetojmë bashkë, tani jemi shumë mirë“-tregoi Dea.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion