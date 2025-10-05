Trump autorizon vendosjen e 300 trupave të Gardës Kombëtare në Çikago

LEXO PA REKLAMA!

Lajmifundit / 5 Tetor 2025, 21:08
Bota

Trump autorizon vendosjen e 300 trupave të Gardës Kombëtare

Presidenti Donald Trump ka autorizuar vendosjen e 300 trupave të Gardës Kombëtare në Çikago për të adresuar atë që ai e quan krim jashtë kontrollit.

Ky veprim erdhi disa orë pasi autoritetet e imigracionit thanë se u përballën me protestuesit në qytetin e drejtuar nga demokratët. Zyrtarët thanë se një “grua e armatosur” u qëllua pasi pretendoi se ajo dhe të tjerë përplasën makinat e tyre në automjetet e zbatimit të ligjit.

Udhëheqësit shtetërorë dhe lokalë kanë kritikuar për javë të tëra planet e Trump për vendosjen e trupave dhe e kanë quajtur atë një abuzim me pushtetin. Guvernatori i Illinois, JB Pritzker, tha se Trump po “përpiqej të krijonte një krizë”.

Njoftimi erdhi ndërsa një gjyqtar federal në Portland, Oregon, bllokoi përkohësisht administratën Trump nga vendosja e 200 trupave atje.

Ndihmëssekretarja e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, Tricia McLaughlin, tha në një deklaratë: “Agjentët nuk ishin në gjendje të lëviznin automjetet e tyre dhe dolën nga makina. Një nga shoferët që përplasi automjetin e zbatimit të ligjit ishte i armatosur me një armë gjysmë-automatike.”

“Zbatimi i ligjit u detyrua të përdorte armët e tyre dhe të qëllonte në mbrojtje ndaj një qytetari të armatosur amerikan”, shtoi ajo.

Gjyqtarja Karin Immergut i quajti deklaratat e Trumpit rreth kushteve në Portland “të palidhura me faktet” dhe tha se ky veprim shkelte Kushtetutën.

Ajo tha se përdorimi i ushtrisë për të shuar trazirat pa pëlqimin e shtetit të Oregonit rrezikoi sovranitetin e atij shteti dhe të të tjerëve, duke shtuar se kjo gjithashtu shkaktoi tensione në qytet dhe shkaktoi rritje të protestave.

Immergut vendosi që argumentet e administratës për vendosjen e trupave “rrezikojnë të turbullojnë vijën ndarëse midis pushtetit federal civil dhe ushtarak – në dëm të këtij kombi”.

Ndërsa është e paqartë nëse trupat kanë mbërritur në Çikago, çdo vendosje e tillë ka të ngjarë të përballet me sfida ligjore.

