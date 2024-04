Ilnisa rikthehet sonte në shtëpinë e “BBV3”? Ish-banorja bën paralajmërimin: Po vjen…

Vetëm pak më parë Ilnisa i ka habitur të gjithë teksa duke udhëtuar me makinë tregon se po largohet nga Saranda, ku ndodhej prej disa ditësh për në Tiranë dhe se prime i sotëm do të jetë ‘nam’.

Gjithashtu ka shkruar:

Ajo po vjen…

Nuk dihet nëse Ilnisa do të rikthehet në shtëpi si banore apo për të surprizuar Meritonin.

Ilnisa është eleminuar nga shtëpia disa javë më parë, duke lënë brenda të dashurin e saj Meritonin.

Shkak i eleminimit, u be konflikti me Eglen per te cilen tre banoret u skualifikuan por Meritoni dhe aktorja u kthyen ne shtepi pas televotimit.