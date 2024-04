Çiljeta zbulon pengun e jetës: Kam humbur një fëmijë me Albanin, tani do të ishte 4 vjeç

Çiljeta Xhilaga është padyshim një nga banoret me të dashura të Fermës VIP. Me çiltërsinë dhe dhembshurinë e saj, këngëtarja ka rritur të fitojë zemrën e publikut.

Ajo ka dëshmuar që është një nënë e mirë dhe për ta sakrifikon gjithçka. Mirëpo, i është dashur që të përballet me një moment të trishtë 4 vite më parë.

Gjatë një bisede me Glorian, ajo tha se shtatëzania përfundoi spontanisht, kur ishte vetëm 7 javshe. Zemërthyer, ajo tha se nëse shtatëzania do shkonte ashtu siç ishte planifikuar, fëmija sot do të ishte 4 vjeç.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Isha shtatzënë para 4 vjetëve, kur fillova të bashkëjetoja me Albanin. E humba fëmijën në javën e shtatë. Do të ishte 4 vjeç tani. U mërzita shumë kur ndodhi”, tha ajo.

Pavarësisht këtij momenti të vështirë, me bindje të plotë ajo tregoi se do të tentojë sërish të këtë fëmijë me Albanin.