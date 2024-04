“Ik o dylekësh”, Egla përplaset ashpër me Romeon: Ke m*ndere ti të…

Egla Ceno dhe Romeo Veshaj janë përfshirë në një debat orët e para të mëngjesit të sotëm.

Dyshja ka nisur përplasjet me njëri-tjetrin që pas përfundimit të spektaklit të kaluar dhe pse u duk që banorët kishin bërë paqe me njëri-tjetrin.

Egla është shprehur se Romeo po tallet me të duke nisur dhe fyerje ndaj banorit.

“Je kokëcepsh Romeo përfundimisht. Po ik o u bo menderja jote me u tall me mua. Po ik o dyleksh. Me këtë surrat do flasësh ti me mua? Po ik mu zhduk!”- është shprehur Egla.

Pjesë nga debati:

Egla: Je kokëcepsh

Romeo: Po lëri këto ofendimet

Egla: Ik o dylekësh

Romeo: Ça të bëra unë ty?

Egla: Me këtë tallje ke surrat ti të më flasësh mua. Më zhdukesh sysh. Ke mendere ti të tallesh me mua