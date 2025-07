Helga feston ditëlindjen, nuk do ta besoni sa është rritur vajza e aktores Arjola Demiri

Arjola Demiri, aktorja 40-vjeçare nga Tropoja, një ish-miss mami e tre fëmijëve shpesh ka ndarë foto nga fëmijët dhe momentet e bukura brenda familjes.

Por nuk do ta besoni, sa është rritur vajza e madhe e aktores. Hegla ka festuar ditën e djeshme ditëlidnjen e 18 dhe nuk kishin si të mungonin disa fjalë zemre nga mami Arjola.

“Mirënjohja më e madhe që kam me Zotin je pikërisht Ti Helga. 18 vite më parë më bekove me dhuratën më të shenjtë, emrin nënë” – kështu e nis urimin aktorja ndërsa ka ndarë dhe fotografi nga festa me mikeshat e Heglës.

Një vit më parë, ish-miss tropoja në një intervistë televizive u shpreh se nuk ka asnjë partner dhe pasi ajo ua ka dedikuar të gjithë kohën 3 fëmijëve të saj.

“Mirënjohja më e madhe që kam me Zotin je pikërisht Ti Helga. 18 vite më parë më bekove me dhuratën më të shenjtë — emrin nënë.

18 vite që rritemi bashkë, dorë për dore, si shoqe të pandara, si zemra që rrahin në një ritëm të përbashkët.

Në çdo hap tëndin kam parë dritën e shpirtit tënd të bukur, forcën e brendshme, butësinë dhe mençurinë që më bëjnë të ndjej një krenari që nuk i përket kësaj bote. Ti je dhurata ime më e çmuar, frymëzimi im i përditshëm, dëshmia që dashuria më e madhe jeton në zemrën e një nëne për fëmijën e saj.

Tani hapet një kapitull i ri në jetën tënde. Është kapitulli i ëndrrave të mëdha, i sfidave që do t’i përballosh me guximin dhe mençurinë që ke ndërtuar ndër vite. Është koha jote për të marrë krahët dhe për të fluturuar lart, duke ditur gjithmonë se rrënjët i ke të forta dhe zemra ime do të jetë gjithmonë strehë për ty.

Udhëto me besim, dashuri dhe dritë, bija ime. Mos harro kurrë se gjithçka që je, është mrekulli. Ti je fryt pasjoni dhe dashurie prandaj je e veçante.

Dhe unë jam këtu per te luftuar krah teje per enderrat dhe deshirat e tua , gjithmonë krenare, gjithmonë pranë, gjithmonë duke të dashur me çdo forcë qe kam , shumë më shumë se çdo fjalë që mundem të ta shprehë.