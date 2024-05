Heidi braktis Italinë për Shqipërinë, pas lidhjes me Romeon? Si përgjigjet ish-konkurrentja e BBV

Heidi Baçi u eleminua nga shtëpia e “BBV” pas një nominimi “kokë më kokë” me Julian Dedën, i cili zuri vendin e dytë në këtë sezon.

Pas daljes nga shtëpia, ish-banorja u vu përballë disa pyetjeve në studio ku një ndër to ishte: “Nëse do të ofrohej një projekt në Shqipëri do t’a pranoje?”

“Po” tha Heidi duke treguar se do të linte Italinë nëse do të ti ofrohej një vend i mirë pune në atdheun e saj.

“Jam shumë mirënjohëse, jo vetëm ndaj produksionit, ndaj publikut që më solli deri këtu, por është dhe nder i madh, mbas asaj surprize që pashë, që isha me Julin në televotim, gjithë ai artist, njeri i paparë. Shkoi përtej çdo gjëje. Jam e kënaqur”- u shpreh Heidi në studio.