Hatërmbetje për çmimin e madh, Heidi flet për mungesën e Romeos në festën e organizuar nga produksioni

Finalisti i “Big Brother VIP 3”, Romeo Veshaj, refuzoi ftesën për të marrë pjesë në “Post Big Brother”.

“Arsyet ende nuk i dimë”, tha moderatori Ledjon Liço. Ndërkohë, mungesa e Romeos u vu re dhe në aftër party-n pas finales si dhe në festën e organizuar të hënën në mbrëmje me konkurrentë dhe ish-konkurrentë të reality shoë-t.

E pyetur nga moderatori, partnerja e Romeos, Heidi Baci, nuk tregoi arsye konkrete për mungesën e tij, por theksoi se raporti mes tyre, edhe pas daljes nga shtëpia, është shumë i mirë. Ajo tregoi planet për të ardhmen dhe dëshirën për t’u kthyer në Shqipëri.

“Raporti jonë është shkëlqyeshëm. Jemi shumë mirë. Po jetojmë më në fund momentet tona në privatësi, që na kishte munguar shumë.

Tani unë duhet t’i jap drejtim se personi që në fakt ka rrënjët në Itali jam unë, kështu që tani duhet t’i vë pak në vijë gjërat, të spostohem këtej. Avash avash, të dy bashkë do t’ia dalim. Po më pëlqen Shqipëria, po më shijon. Ose ndoshta do bëjmë pak këtej, pak andej. Do marrim ca ditë pushim, të rrimë rehat vetëm, të dalim në rrugë rehat. Kemi nevojë”.

Çifti preku finale e “Big Brother VIP 3”, ku të dy zunë vendin e tretë dhe të katërt.