"Hajde rren hajde!" Luizi nuk ia përton Olsa Muhametit, e ironizon keq dhe i nxjerr zbuluar gënjeshtrat

Olsa Muhameti ishte e ftuar në emisionin “Ftesë në 5”, ku tregoi disa detaje nga projektet e saj, e nuk la pa përmendur as Luiz Ejllin, duke theksuar se edhe ai kishte qenë në Turqi bashkë me to për xhirime.

Madje, si për ta sheqerosur, ajo tha se Luizi shkoi atje për të qenë pranë Kiarës. Epo mesa duket nuk ka ndodhur kështu, e këtë e ka treguar vetë Luizi.

Ishin fansat e tij ata që postuan pjesën e intervistës ku shkruanin se Luizi ishte në Amerikë me koncerte, e se vetëm po të ishte spiderman do ishte edhe në Turqi.

Kjo është aprovuar edhe nga vetë Luizi i cili komentoi:

“Hajde rren hajde, e me sa siguri e thotë. Meqë ra fjala tani jam në Korcë po për 10 sec jam në Lezhë. Cit Olsa”.

Më tej ai ka bërë edhe një story ku shkruan: Kam frikë të bëj story tek Harku i Bërdicës se del ndonjëra edhe thotë është tek Harku Triumfit. E pra Luizi nxorri mashtrimin e Olsës sheshit, meqë kjo e fundit edhe mbahet e akuzohet për këto!

Kujtojmë se në rrjet nuk doli asnjë foto e Luizit nga Turqia, aty ku Kiara ishte me xhirimet e emisionit.