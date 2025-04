Gjesti flet për largimin e Eglit nga gara: Jam i lumtur që doli...!

Në dhomën e gjumit Aldo, Vserlo, Gjesti dhe Danja diskutuan mbi largimin e Eglit nga gara.

Ajo u detyrua të largohej për shkak të gjendjes së saj të rënduar.

Gjatë bisedës, Gjesti u shpreh hapur për ndjenjat e tij pas daljes së Eglit, duke thënë: “Jam i lumtur, jo i mërzitur.

Jam i lumtur që ka dalë, sepse ka qenë shumë keq, edhe ajo edhe unë, të dy tmerr kemi qenë”.

Dalja e Eglit shkaktoi reagime të shumta brenda shtëpisë, me shumë banorë që fajësuan Gjestin për ndikimin e tij në përkeqësimin e saj emocional.

Spektakli i mbrëmjes së sotme pritet me interes, mbetet për t’u parë se si do të trajtohet ky debat dhe çfarë do të ndodhë më tej në shtëpinë e Big Brother.