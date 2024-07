Georgina Rodríguez ndryshon ‘look’-n, tani mahnitëse më tepër se kurrë... (foto)

Georgina Rodríguez nuk e ka identifikuar kurrë veten me fjalën frikë. Partnerja e Cristiano Ronaldos vazhdon rrugëtimin e saj nëpër Gjermani duke mbështetur kapitenin e skuadrës portugeze në fitimin e kampionatit të dytë europian.

Do të jetë kulmi i një karriere, që së shpejti do të marrë fund. Pas futbollit, Georgina dhe katër fëmijët e saj do të jenë mbështetja themelore e portugezit '7'.

Cristiano Ronaldo dhe Georgina Rodríguez filluan të takoheshin në fund të vitit 2016. Më shumë si një film, lidhja e tyre u bë publike në nëntor kur u panë së bashku në Disneyland Paris. Por si të gjitha marrëdhëniet, flaka e dashurisë duhet të ndizet dhe ka më mirë se një ndryshim i mirë në pamje për të surprizuar partnerin tuaj pas shtatë vitesh së bashku.

Ndryshimi rrënjësor i pamjes së Georgina Rodríguez…

Flokët e gjata dhe të zeza të Georgina janë bërë një nga shenjat dalluese të saj. Të pakta janë rastet kur modelja Jaca ka prekur ‘look’-un e saj, por kjo është një prej tyre. Partnerja e Ronaldos ka luajtur në një fushatë të re për Guess, e cila ka qenë një markë globale që nga mesi i vitit të kaluar.

Epo, Georgina është shfaqur në postimin e saj të fundit në Instagram me balluke të shkurtra në stil perde dhe disa thekse platini në të njëjtën pjesë të kokës së saj. Plus, ato thekse janë mjaft të trasha, kështu që ndjesia e bjondes është shumë më e madhe kur drita bie në fytyrën saj. Përveç kësaj, ajo i ka lënë mënjanë flokët e drejtë për të zgjedhur valëzimet që i japin shumë volum këtij ndryshimi novator.