LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Gazetarja Mira Kazhani zbulon luftën e saj me sëmundjen, prej një viti e prekur nga...

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 11:17
Showbiz

Gazetarja Mira Kazhani zbulon luftën e saj me sëmundjen, prej një

Gazetarja e njohur shqiptare, Mira Kazhani, ka zbuluar se prej rreth një viti është në betejën e saj më të vështirë, atë të kancerit.

Lajmin e ka dhënë vetë ajo përmes podcastit të saj, aty ku fton personazhe të ndryshme dhe i interviston.

Por këtë herë ishte ajo që rrëfeu për jetën e saj dhe momentin më të vështirë që po kalon në luftë me kancerin e gjirit.

Kazhani tha se po mjekohet dhe e ka kapur në fazë të hershme sëmundjen, dhe se po e përballon me forcë, kurajo e mbështetje nga familja e miqtë e saj të shumtë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion