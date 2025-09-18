Gazetarja Mira Kazhani zbulon luftën e saj me sëmundjen, prej një viti e prekur nga...
Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 11:17
Showbiz
Gazetarja e njohur shqiptare, Mira Kazhani, ka zbuluar se prej rreth një viti është në betejën e saj më të vështirë, atë të kancerit.
Lajmin e ka dhënë vetë ajo përmes podcastit të saj, aty ku fton personazhe të ndryshme dhe i interviston.
Por këtë herë ishte ajo që rrëfeu për jetën e saj dhe momentin më të vështirë që po kalon në luftë me kancerin e gjirit.
Kazhani tha se po mjekohet dhe e ka kapur në fazë të hershme sëmundjen, dhe se po e përballon me forcë, kurajo e mbështetje nga familja e miqtë e saj të shumtë.