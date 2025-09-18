LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Programi dhe qeveria u miratuan mes tensioneve, zbulohet lëvizja e Partisë Demokratike

Lajmifundit / 18 Shtator 2025, 11:11
Politikë

Programi dhe qeveria u miratuan mes tensioneve, zbulohet lëvizja e

Menjëherë pas përfundimit të seancës plenare që zgjati vetëm 20 minuta për shkak të tensioneve mes mazhorancës dhe opozitës, PD ka njoftuar mbledhjen e grupit parlamentar.

Mbledhja pritet të fokusohet në analizimin e zhvillimeve të fundit në Kuvend, miratimin pa debat të programit dhe kabinetit të ri qeveritar nga mazhoranca, si dhe në hapat e mëtejshëm të opozitës për të kundërshtuar mënyrën e menaxhimit të procesit parlamentar.

Tensionet në sallë kulmuan me bllokimin e foltores nga ana e opozitës, hedhjen simbolike të rregullores së Kuvendit dhe slogane ironike.

Burime bëjnë të ditur se mbledhja do të shërbejë për të koordinuar qëndrimin opozitar në vijim dhe për të diskutuar aksionin politik brenda dhe jashtë Parlamentit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion