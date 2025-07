FOTOT/ Antonela Berisha kërcënon ndjekësen në privat : Dil meqë je trime. Do të vij nesër o...

“Në vend të ishte në burg të vuaje dënimin si e meritoje ti dhe motra jote e dashur, ti shijon lirinë sikur asgjë s’ka ndodhur. Kjo tregon që vendi Shqipëri është i fundosur rëndë në korrupsion! Dështim,” ky koment në profilin e personazhit publik Antonela Berisha ka mjaftuar që ta kthejë këtë të fundit edhe një herë në qendër të vëmendjes, për sherrit ku u përfshi një vit më parë, duke çarë me gotë Klea Prengën.

Sapo një ndjekëse i ka bërë këtë koment, Antonela ta treguar muskujt duke i shkruar menjëherë në DM.

“Ke naj problem rop*ire?” Ky mesazh ka ndezur debatin, ku antonela shpërthen në të shara ndaj vajzës nga Peja, të cilës i kërkon një adresë për takim dhe për të sqaruar muhabetin, mbase si në rastin e Kleas.

“Ma han mu*in mu dhe familjes time moj pros*itut. Do te ta publikoj kete surrat te shtremt dhe ato c*ca te varme kudo, vec prit. As qe me rruhet se ca shkrun ti, tall ka*in me ty. Dil me qe je trime me jep nje adrese,” i shkruan Antonela në nerva e sipër, pasi nuk i del inati me komentin që vajza i bëri.

Albania se nuk ka asgjë personale me vajzën publike, por ajo thjështë komentoi lirisht ashtu sikur komenton në çdo faqe. Megjithëatë, Antonela nuk ka hequr dorë.

“Juve ju ka q* serbi në b*th, e i keni hëngër mu*in. Kam shumë njerëz të fuqishëm në Kosovë. Do të vij nesën pa merak se ma zi se serbt kam me ta ba. Nesër e shef kur të fus në bagazh,” i shkruan Antonela më tej.

Ofendimet nuk kanë të mbaruar në bisedën e tyre që nisi vetëm për shkak të një komenti, ndërkohë që Antonela mbahet mend në publik si dhunuesja e Klea Prengës, e cila i shpëtoi dënimit duke u arratisur për disa muaj dhe më pas ia hodhi fajin motrës së saj Marinela Berisha. Ajo tha se nuk e dhunoi Klean, por vetëm mbrojti motrën e saj.

Siç duket asaj nuk i trembet syri nga sherret, dhe është e gatshme “të fusë njerëz në bagazh” vetëm për një koment në rrjetet sociale.