Arrestohet komandanti më famëkeq në Sudani, deklaroi se kishte vrarë 2000 njerëz
Forcat paramilitare të Sudanit, RSF (Forcat e Reagimit të Shpejtë), njoftuan kapjen e komandantit të tyre famëkeq pas shpërndarjes së një videoje tronditëse që tregon ekzekutimin e armëve të pambrojtur.
Videoja, e cila u bë virale në rrjetet sociale, tregon Abu Lulu, i njohur si “Masakrat i Shekullit”, duke vrarë një grup njerëzish dhe ka shkaktuar reagim të madh ndërkombëtar, duke ringjallur thirrjet për hetimin e krimeve të luftës në Sudan.
Një zyrtar i OKB-së paralajmëroi se “terrorizmi vazhdon” në Darfur dhe në rajonin fqinj të Kordofan.
Komandanti i arrestuar, emri i vërtetë i të cilit është Brigadier Al-Fateh Abdullah Idris, ishte aktiv në TikTok, ku deklaronte se kishte vrarë mbi 2,000 njerëz.
Mbështetësit e tij e quanin “heroi”, ndërsa organizatat për të drejtat e njeriut e etiketonin si “Masakrat i Shekullit”.
Në një nga videot më tronditëse, Abu Lulu shihet duke qëndruar përballë nëntë burrave të mbrojtur, duke qëlluar një nga një ndërsa dëgjohen britmat e ushtarëve të RSF-së që thërrasin emrin e tij.
Skena dokumentojnë tmerrin që mbizotëroi në El Fasher, qytetin e fundit të Darfurit që ra në duart e forcave paramilitare.