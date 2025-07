Foto/ U përfol se është ndarë nga e dashura, por ky veprim i Olsi Bylykut tregon të kundërtën

Ditët e fundit, disa portale nisën të aludonin për një ndarje të mundshme mes Olsi Bylykut dhe partneres së tij, gazetares Denada Lura. Shkak për këtë zhurmë (të panevojshme, mesa duket) ishte një detaj, çifti nuk ndiqej më në Instagram sipas pretendimeve së paku.

Por në fakt, kjo nuk është e vërtetë. Një kontroll i thjeshtë tregon se Olsi e ndjek Denadën në Instagram, ndërkohë që profili i saj është privat dhe jo lehtësisht i identifikueshëm, gjë që ndoshta ka çuar në keqkuptime të panevojshme.

Dhe sepse interneti shpesh nxitohet më shumë se sa duhet, Olsi vendosi të qartësojë (dhe qeshë pak) me gjithë këtë situatë.

Në një story të postuar në Instagram, ai qëndron pranë partneres së tij, me këmbët mbi njëra-tjetrën, të dy me atlete “matchy-matchy”, një detaj i vogël, por shumë domethënës për një çift qartësisht jo të ndarë.

Në ekranin e televizorit, duket një foto e edituar me lajmin e “ndarjes” së tyre, që Olsi duket se e ka krijuar vetë për të ironizuar titujt e portaleve. Story përfundon me një emoji që qesh me lot, si për të thënë “Kaq shumë zhurmë, për asgjë!”