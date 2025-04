Foto/ "Gjithçka e imja...", Xheneta Fetahu shfaqet për herë të parë krah partnerit të ri!

Sot gjatë ditës në rrjet u përfol mbi lidhjen e re të Xhenetës, ku u aluduan se partneri i saj është një person me pseudonmin ‘Bisha’.

Përmes një postimi në InstaStory, Xheneta "sulmoi" mediat se po përdornin emrin e saj, duke paralajmëruar edhe për ndjekje penale.

Por pak minuta më parë ajo ka ndarë një foto me të sonte në InstaStory nga pushimet në Dubai, duke e shoqëruar postimin me këngën emblem të çifteve “All of me” nga John Legend.

Ende nuk dihet si qëndron e vërteta në lidhje me këtë romancë.