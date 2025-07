Feston sot ditëlindjen, Lei Kraja zbulon mesazhin e veçantë që mori nga…

Moderatorja e njohur, Lei Kraja, feston ditën e sotme ditëlindjen. Në një lidhje telefonike me emisionin “Live From Tirana”, ajo ka ndarë me publikun emocionet e kësaj dite si dhe urimet nga personat e zemrës.

Cili ishte mesazhi i parë që të erdhi në mesnatë?

Njerëzit e zemrës që më falënderuan që jam në jetën e tyre. Këto ishin pak a shumë urimet e para, njerëzit që kemi shumë më afër.

Mund të na specifikosh një mesazh?

Jo, nuk specifikoj (qesh).

Çfarë thoshte ai mesazhi më special?

Thjesht: “Faleminderit që je në jetën time”, “Jam shumë mirënjohëse ndaj teje”, “Realisht ma ke zbukuruar jetën”…