Fansat surprizojnë Kiara Titon, moderatorja "llastohet" me dhuratën e veçantë

Kiara Tito, është një nga vajzat më të njohura në shoëbizin shqiptar. Pas eksperiencës në ‘Big Brother VIP Albania’, ajo fitoi më shumë famë, pasi nisi një lidhje me Luiz Ejllin, të cilën e kurorëzuan edhe në martesë. Tashmë ajo është një nga vajzat më të kërkuara për reklama, e pse jo po presim sy e veshë për të mësuar se cili do të jetë projekti i saj i radhës.

E teksa jemi në pritje, duket se ajo po llastohet çdo ditë nga ndjekësit e saj. Sot, Kiara është surprizuar me lule dhe me një yll. Po, po me një yll. Mbështetësit e saj, janë lidhur me një kompani që personalizojnë yjet, por jo detyrimisht përkthehet në blerje/emërtim në kuptimin e parë të fjalës, por kanë zgjedhur që një i tillë të ketë emrin e Kiarës.

‘U bëra dhe unë me yll’-shkruan ajo përkrah fotos.

Ylli lart në qiell është thjesht një dhuratë simbolike dhe e personalizuar për një person të dashur, asgjë më shumë.