"Me Romeon shokë të ngushtë", Meritoni: Heidi po xhelozon për marrëdhënien time

Ka nisur mbrëmjen e sotme spektakli i madh i ‘Big Brother VIP 3’ teksa shumë debate, të papritura dhe surpriza pritet të pasojnë natën e gjatë për të gjithë banorët por edhe teleshikuesit.

E para në rradhë që është transmetuar ka qenë marrëdhënia mes Meritonit, Heidit dhe Romeos.

Edhe pse shok i ngushtë me partnerin e saj, duket se Meritoni është një armik i betuar i Heidit teksa java mes dy të fundit është shoqëruar me debate me tone të larta.

Pjesë nga biseda:

Meritoni: Ky është një Big Brother që ka bërë Heidi ku e ka patur rrugën të shtuar nga Romeo, Egla dhe Juli. Ndërsa unë, Meritoni nuk është se i kam thënë ndonjë fjalë të rëndë të më krahasoj me Liamin që të më bëj maniak, nuk e di ku e kam prerë në besë. Unë kam qenë ai që të kam vënë në dukje kujdesin.

Heidi ka thënë në Dhomë të Rrëfimit se do më grij fytyrën, pastaj do më sakatonte. Më ka përfshirë ne debat me Julin dhe në momente të caktuar, Heidi është ajo që nuk ke respektuar Romeon, ke bërë intriga. I gjithë rrugëtimi i saj është në shpatulla të të tjerëve, i ka përdorur sidomos Romeon. Strategjia e saj gjithmonë ka qenë intriga duke përdorur të gjithë njerëzit që i janë dukur të fortë.

Kur jam treguar i pabesë dhe maniak me ty unë?

Heidi: Unë e kuptoj qëllimin tënd, që të dal unë vajzë e keqe. Unë jam munduar vetëm të anashkaloj debatin me ty, nuk dua t’i shtoj sikletë situatës.

Meritoni mua më ka përdorur gjëra nga jashtë, më ka thënë e pafytyrë dhe lloj-lloj ofendimesh kur unë Meritonit nuk i kam bërë asgjë. Gjithë këto ditë ai ka kërkuar debate me mua. Më vjen keq për situatën që është krijuar. Meritoni në këtë moment thjesht ka bërë komentatorin e lojës time siç e kanë bërë shumë njerëz në këtë shtëpi. Unë nuk e kuptoj, çfarë do prej meje?

Ledion Liço: Cili është interesi i Heidit?

Meriton: Interesi i Heidit ka qenë që të më nxjerr mua keq. Unë po mendoj se Heidi po xhelozon për marrëdhënien time me Romeon. Interesi i saj është që të më largoj nga Romeo. Ajo mendon se unë do të ndikoj negativisht tek ai.

Heidi: Mua s’më intëereson fare, ti nuk je as në mendimet e mia më të thella.