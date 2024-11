“Erdhi dhe më preku në…”, konkurrenti i ‘Për’puthen’ akuzon një nga djemtë se e ka ngacmuar seksualisht

Në puntatën e sotme në “Për’Puthen” ndodhi një e papritur. Një nga konkurrentët, Ardi ka akuzuar një tjetër konkurrent për ngacmim seksual. Sipas tij, një nga djemtë e ka prekur në pjesët intime në prapaskena.

“Kanë ndodhur disa gjëra në prapaskena, emrin do e them kur ta konfirmoj. Isha dike biseduar me një djalë, erdhi dikush dhe më preku në …. Një nga djemtë më ka ngacmuar seksualisht, nëse ka pëlqim për djemtë të dalë përballë. Nëse do ta nxjerri vetë veten ta nxjerri, unë kam dyshimet e mija. Jo se kam problemet e mija me këtë lloj gjëje”, tha Ardi.

Disa nga konkurrentët reaguan të revoltuar nga deklarata, mes tyre Gridi, i cili pati edhe një përplasje me të duke i thënë: “E ke bastardu me këtë që ke thënë, jam dhe unë këtu. Kush je ti që flet kështu për ne?”

Duke mos pranuar që të ulë tonet, moderatorja Megi Pojani e ka larguar nga studio.