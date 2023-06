Enca paralajmëron: Bëhuni gati, po vij të shpëtoj industrinë e muzikës shqiptare

Këngëtarja Enca Haxhia po rikthehet me këngë të reja pas më shumë se një viti pauzë.

Përmes disa postimeeve në rrjetet sociale, ajo ka ndarë me ndjekësit lajmin se shumë shpejt do të vijë me hite të reja që pret t’i publikojë në muajin korrik.

“Bëhuni gati, po vij të shpëtoj industrinë shqiptare të muzikës”, thotë Enca në videot e publikuara në Instastory.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Deri atëherë na mbetet vetëm të presim për hitet e reja muzikore të Encës.