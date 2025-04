Egli Tako kërkon të rikthehet në “Big Brother VIP”: Dua të vë në vend dinjitetin tim

Egli Tako kërkon të rikthehet në shtëpinë e “Big Brother VIP” dhe të vazhdojë garën për çmimin e madh.

Në spektaklin e sotëm, ajo u shpreh se gripi dhe ngarkesa emocionale e bënë të merrte një javë më parë vendimin për largimin nga shtëpia.

“Ka qenë një ndër gripërat më të vështirë, që kaloi në mushkëri. U bashkua dhe me rëndesën emocionale, erdhi një pikë që më lanë fuqitë. Mendoj se kisha nevojë të merrja frymë, kisha nevojë të ndieja dashurinë e sinqertë, pavarësisht se i gjeta në një gjendje jo të mirë në shtëpi”.

Duke treguar se prindërit nuk i kanë përjetuar mirë situatat e Eglit në “BBV”, këngëtarja tha se do të rikthehet për ta e mbi të gjitha për veten.

“Në fakt, për ta jam sot këtu. Mami sot ka ditëlindjen dje para se të isha u thashë se ky rikthim është për ju dhe për të vënë në vend dinjitetin tim”.

Moderatori Ledion Liço njoftoi hapjen e një televotimi, ku publiku do të jetë ai që do të vendosë nëse do që ta rikthejë Eglin në garë. Ndërkohë, nëse ish-banorja ribëhet pjesë e garës dhe nëse fiton çmimin e madh, do të marrë vetëm gjysmën e vlerës, pra 50 dhe jo 100 milionë lekë.

Egli Tako: E kam mohuar veten time dhe e gjeta veten duke e bëra sërish. Ata që vërtetë më kanë dashur, i gjeta të shkatërruar dhe gjeta veten të shkatërruar.

Duke marrë parasysh si rrethanat kishin ardhur, e dija si do ndihej, do ndihej i ulur, do ndihej i sulmuar. Nuk doja që të ndihej prej meje. Kam thënë më fal për shumë gjëra që nuk ka qenë faji im. E kam bërë se e kam dashur, vazhdoj të ndiej. E kam sfidë të hyj brenda për ta pasur sërish pranë 24 orë, por po hyj për të mos qenë ajo që kam qenë, jo për të qenë e keqe me dikë, por për të qenë e mirë me veten time.

Moderatori Ledion Liço njoftoi hapjen e një televotimi, ku publiku do të jetë ai që do të vendosë nëse do që ta rikthejë Eglin në garë. Ndërkohë, nëse ish-banorja ribëhet pjesë e garës dhe nëse fiton çmimin e madh, do të marrë vetëm gjysmën e vlerës, pra 50 dhe jo 100 milionë lekë.